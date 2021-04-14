Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022

Захисниця жіночої збірної України з футболу Натія Панцулая заробила дивне вилучення в матчі-відповіді плей-оф відбору на Євро-2022 проти Північної Ірландії, який закінчився поразкою нашої команди з результатом 0:2.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 українка намагалася перехопити передачу суперниць на хід, перебуваючи ближче всіх до м'яча. Але вона чомусь вирішила збити з ніг нападницю, за що негайно отримала червону картку.

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