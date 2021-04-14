Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр

Джерело - Чемпіон.

Гол іранського нападника Порту Мехді Таремі став справжньою окрасою чвертьфінального поєдинку ЛЧ проти Челсі. Форвард відзначився шикарною бісіклетою на 90+4-й хвилині гри.

Порту переміг у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Челсі (0:1), але цього не вистачило для виходу в півфінал. Перша гра завершилася перемогою Аристократів (0:2).

В іншому чвертьфіналі ігрового дня Баварія на виїзді здолала ПСЖ (0:1), але далі крокує французький клуб.

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