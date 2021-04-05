Регламент не для усіх. Хокейний клуб викинули з чемпіонату

Джерело - Чемпiон.

4 квітня у Відкритому Чемпіонаті Аматорської Хокейної Ліги м.Харкова у дивізіоні "Аматор" відбулася перша фінальна гра, в якій Союз переграв Харківських Тигрів-Авангард 3:0.

І все б нічого, але є питання до організаторів чемпіонату.

У півфінальних матчах Тигри зустрічалися із торішнім володарем Кубка Вольво командою Кальвадос з Полтави і саме це протистояння заслуговує на окрему увагу.

Почнемо з того, що регламентом змагань в аматорському турнірі забороняється участь хокеїстів які пройшли навчання в спортивній школі понад 1 рік.

Так от, Кальвадос закінчив регулярку на 2-місці, і плей-оф з командою Тигри (3-й рядок у чемпіонаті). Серія складалася з 2-х перемог. За підсумками першої гри яку Кальвадос програв помітно виділявся харків'янин Денис Шапарев, якого допустили до змагань пояснивши всім учасникам, що цей хлопець навчався в спортивній школі не більше 1 року

Як розповідає голкіпер полтавського клубу Вадим Тевиков, один з організаторів турніру - Станіслав Сухоруков, вже перед початком другої гри запевняв полтавців, що це спортшкольнік і нібито він все перевірив і навіть спілкувався з його тренером.

Того вечора вечір Кальвадос знову був обіграний Тиграми 3:1 і в цій грі талант Шапарева розкрився: дві закинутих шайьи і один асист ... Кальвадос почав збирати всю інформацію про даного хлопця. І виявилося що він займався значно більше року. Як повідомляється в офіціному листі спортсмен тренувався у ДЮСШ "Олімпійського резерву" з 2002 по 2008 рік! І навіть брав участь у чемпіонатах!

Організатори ж замість зняття команди зі змагань за порушення регламенту запропонували переграти останню гру без підставного спортсмена. Кальвадос же наполягав на технічних поразках в двох іграх.

І от 4 квітня команда Тигри і Союз зіграли першу гру фіналу ..., а Кальвадос (за офіційною версією) знявся із чемпіонату за згодою сторін. Клуб з іншого міста, який власним коштом приїздив на ігри та платив оренду льоду просто викинули з турніру.

А от перед фіналом Тигри телефонували Союзу і питали з приводу участі Шапарєва .... На що суперники сказали це "спортшкольнік" і вони грати не будуть ... і матч відбувся без нього. Тобто Тигри самі визнають, що порушили регламент.

От що треба знати про організацію Відкритого Чемпіонату Аматорської Хокейної Ліги міста Харкова.

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