Як Динамо вдалося вигризти перемогу в Олександрії та що буде з Минаєм - ТаТоТаке

Михайло Співаковський та Андрій Сеньків обговорюють 20 тур УПЛ, де майже остаточно вмерла чемпіонська інтрига. Як Динамо вдалося вигризти перемогу в Олександрії? Чи ожив Шахтар, здолавши Ворсклу? Що буде з Минаєм і хто там взагалі рулить?

Крім того у випуску - аналіз інших матчів УПЛ, новий бразилець у Шахтарі, черговий скандал у першій лізі та деталі відновлення Микити Бурди.

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