Манчестер Сіті опублікував дуже дивне відео із Зінченком

Англійський футбольний гранд Манчестер Сіті опублікував в Instagram дивне відео з лідером збірної України з футболу Олександром Зінченком і качкою.

На ролику знято качку, яка ходить по стоянці клубу. Потім до неї під'їжджає на авто Зінченко і здивовано дивиться на неї кілька секунд.

У Ман Сіті не пояснили сенсу відео, лише коротко підписавши його "Качка!".

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