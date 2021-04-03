Боєць ММА втратив палець під час поєдинку

Джерело - Чемпiон.

Досить жорска подія відбулася в Канаді на шоу CFFC 94. Хетаг Плієв втратив лівий безіменний палець в поєдинку з Девіном Гудейлом. Після завершення другого раунду Плієв повернувся в свій кут, і лікар і секундант запанікували.

Незабаром всі прийшли до висновку, що у Плієва відсутній один з пальців на лівій руці.

Поєдинок негайно припинився і почалися пошуки палець Плієва. Диктор повідомив присутнім, що палець відсутній, а коментатор Сі Ем Панк зробив дуже дивну заяву. "Це не був складний перелом. Це не розрив. Його палець зник", - сказав Панк.

Палець не могли знайти ні в клітці, ні поряд з нею. Однак незабаром він виявився у внутрішній стороні рукавички Плієва. У лікарні лікарям вдалося пришити палець на місце.

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