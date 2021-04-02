Джерело - Чемпіон.

Легендарні українські спортсмени взяли участь у соціальному проєкті "Ми одна команда" на підтримку чемпіонату Європи з бадмінтону, який відбудеться в Києві.

Цікаві факти про бадмінтон

Учасники проєкту в різний спосіб підтримують організацію турніру в Україні та привертають увагу до бадмінтону. Серед перших, хто підтримав цю ініціативу: Голова НОК України, Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка,Міністр молоді та спорту, Олімпійський чемпіон з фехтування на саблях Вадим Гутцайт, знамениті спортсмени Ілля Кваша (призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду), Яна Шемякіна (Олімпійська чемпіонка з фехтування), Жан Беленюк (призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби).

Кожен бажаючий може доєднатися до цього проекту, підтримати Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні та популяризувати бадмінтон. Тож оргкомітет турніру закликає користувачів соцмереж викладати власні історії, щопов’язані з бадмінтоном; публікувати фото, відео гри та брати участь у запропонованих челенджах. Все це просимо робити з хештегом #миоднакоманда.

Нагадаємо, чемпіон Європи пройде з 27 квітня по 2травня в київському Палаці спорту.

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