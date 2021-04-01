Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол

Джерело - Чемпiон.

Захист збірної Росії був далеким від ідеалу у поєдинку відбору на ЧС проти Словаччини (1:2). Особливо "відзначились" Георгій Джикія та Маріо Фернандес під час першого гола словаків.

На подачі кутового дует захисників Росії зовсім забув про опіку суперника, приділивши увагу обіймам одне одного. Мілан Шкріняр такою ситуацією скористався.

Джикия и Марио Фернандес — Это Любовь 🤍💙❤ pic.twitter.com/0U5ydfPbAP — Eugene Kartashov (@EugeneKartashov) March 30, 2021

У сборной колхоза офигенная тактика - держать друг друга👏



И давайте поздравим сборную Словакии с победой 🥳 pic.twitter.com/qmiMxAQmGj — Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) March 30, 2021

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