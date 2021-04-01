Збірна Польщі відмовилась стати на коліно перед матчем проти Англії

Джерело - Чемпiон.

Національна команда Польщі вирішила не демонструвати свою підтримку руху Black Lives Matter.

Перед поєдинком третього туру кваліфікації до ЧС-2022 команда збірної Англії традиційно опустилась на одне коліно, щоб підтримати BLM рух, чого не зробив суперник.

Національна команда Польщі стоячи очікувала на стартовий свисток. Раніше, президент польської федерації футболу пояснив, що їхня збірна не планує ставати на коліно, адже вважає, що ця тема їх не цікавить, і у світі є набагато важливіші проблеми.

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