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Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі

Сьогодні 09:23 Valeriy Ruchka 425 1
Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі

Джерело - Чемпiон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс відновили спільну сторінку в Instagram.

Пара, яка у лютому оголошувала про паузу у відносинах, тоді деактивувала спільний акаунт. Однак тепер він знову активний.

Світоліна і Монфіс опублікували кілька stories з недвозначними цитатами:

"Якщо любов не божевільна, це не любов", "Ти і я. Любов. Назавжди", "Наша любов вічна".

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