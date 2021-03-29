Джерело - Чемпiон.

У матчі другого туру групи D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України втратила очки у матчі проти Фінляндії.На останніх хвилинах Віталій Миколенко привіз пенальті у свої ворота.

Але засмутилися не усі. Відомий український коментатор Вадим Скічко не уболівав за національну команду.

У нього давня неприязнь як до Андрія Шевченка, так і до натуралізованих гравців. У одному із своїх інтерв'ю він говорив:

"Мені не подобаються дві речі: головний тренер і натуралізація. Головний тренер 3-4 роки сидів в Лондоні. Взагалі я за те, щоб люди кайфували від життя. Головне, щоб потім не постало питання, а де ж гроші взяти? Давайте поїдемо до темних людей, у них ніколи не було футболу, зараз прийдемо і налагодимо. Мені не сподобалося, як Шевченка призначили головним тренером. Збірна провалилася на Євро, всіх звільнили, Заварова викинули, а він залишився. По-людськи так не роблять. Не розумію людей, які на брехні прийшли.

Він дав результат? Для мене результат - не головне. Саме в цій ситуації. Вони дають результат, але якою ціною. Є умовна збірна Азербайджану з футзалу, в якій майже всі бразильці натуралізовані. Уявіть, що вони дають результат. Мені було б нецікаво на таке ходити".

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