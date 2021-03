Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич побив досягнення по матчах за збірну Хорватії.

Матч відбіркового циклу до ЧС-2022 став для 35-річного футболіста 135-м за національну команду. Він побив рекорд ексзахисника донецького Шахтаря Даріо Срни, який зіграв за "шашкових" в 134 зустрічах.

Після фінального свистка збірна подивилася найкращі моменти за участю Модрича, а після закінчення відео футболісти влаштували Луці стоячу овацію. Півзахисник не дотримав емоцій і розплакався. У фіналі церемонії йому вивезли великий торт зі свічками і написом "135" на честь рекорду в національній команді.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb