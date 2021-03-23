Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою

Джерело - Чемпіон.

22 березня свій 58-й день народження відсвяткував легендарний захисник Динамо та збірної СРСР Олег Кузнєцов. Привітала свого батька й донька ексфутболіста Катерина.

Катерина Кузнєцова - відома українська акторка, яка, щоправда, з 2011 року живе та працює в Москві. Хоча за словами самої дівчини, змінювати громадянство вона не збирається, пишається бути українкою та залюбки працюватиме в Україні якщо будуть пропозиції.

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