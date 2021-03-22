Не забив Деметрадзе – забив Каладзе. Як Динамо переграло Баварію на Олімпійському

Джерело - Чемпiон.

Ліга чемпіонів 1999/00. 6 тур 2-го групового етапу

Динамо – Баварія 2:0

Голи: Каладзе, 34, Деметрадзе, 72

Динамо: Шовковський, Мамедов, Герасименко, Головко, Несмачний (Яшкін, 36), Хацкевич (Кардаш, 85), Каладзе, Белькевич, Гусін, Деметрадзе, Ребров (Шацьких, 85)

Баварія: Вессельс, Куффур, Андерсон, Саліхаміджич, Лінке (Йоханссон, 77), Візінгер, Фінк, Тарнат, Воціховский, Циклер (Ді Сальво, 35), Санта Крус (Яролім, 77)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua