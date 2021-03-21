Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года

Безусловно, самым главным событием этого года станет чемпионат Европы по футболу, который состоится летом и пройдёт в 11 крупнейших городах Старого Света. Однако, внимание футбольных болельщиков, как обычно, будет приковано и к другим не менее важным клубным турнирам и лигам, и никакая пандемия не помешает фанатам наслаждаться любимой игрой, даже при условии отсутствия личного нахождения на трибунах стадионов. Кроме поклонников самой популярной в мире игры не спят и букмекеры, уже сейчас вовсю разрабатывающие для особо увлечённых и азартных болельщиков различные промокоды и бонусные программы, в том числе и промокод 1xstavka.

Лига чемпионов

До лета этого года, когда возьмёт старт ЕВРО-2021, намечаются и другие крупные события в мире футбола. Недавно завершилось мировое клубное первенство, где верх над остальными взяла немецкая "Бавария". И именно баварская "красная машина" во главе с невероятным Робертом Левандовский на сегодняшний день является одним из основных претендентов на победу в крупнейшем турнире среди клубов - Лиге Чемпионов, финал которого состоится 29-го мая. Уже сейчас проходят матчи 1/8 финала, и помимо слаженных немцев на итоговую победу претендуют английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Барселона" и "Реал", а также французский "ПСЖ". Тем не менее, как это бывает и в любой другой игре, без сюрпризов может не обойтись даже здесь, и роль "тёмной лошадки" может примерить на себя абсолютно любая команда.

Лига Европы

Финал второго по значимости клубного турнира после Лиги Чемпионов состоится 26-го мая, и здесь три команды претендуют на кубок, а именно английские "Тоттенхэм" и "Арсенал", а также итальянский "Милан" с уже ставшим легендарным лидером - шведом Златаном Ибрагимовичем, который сейчас хоть и не так блистает на поле, как раньше, но всё равно представляет серьёзнейшую угрозу для ворот противников. В настоящее время в рамках 1/16 финала проходят матчи с участием вышеперечисленных команд, и других менее явных претендентов, среди которых и наш футбольный клуб "Краснодар", готовящийся сыграть с загребским "Динамо" уже 26-го февраля.

Квалификация на Чемпионат мира-2022

Немалый интерес болельщиков привлекают к себе и квалификационные матчи на грядущий Чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в 2022-м году. Всего в групповом турнире представлено более 50 национальных сборных, среди которых и Россия, попавшая в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой, и Кипром. Уже в конце марта наши игроки проведут сразу три игры подряд с командами Мальты, Словении, и Словакии. В октябре же нам предстоит финальная игра перед жеребьёвкой на основной турнир с грозными хорватами.

Олимпийский турнир в Токио

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё в прошлом году, но по всем известным причинам перенесена на 2021-й, и даже в настоящее время будущий формат проводимых соревнований остаётся под вопросом. Традиционно к олимпийскому футбольному турниру будет приковано не самое повышенное внимание, в отличие от главных первенств, но и здесь внимание фанатов останется повышенным. К тому, же Олимпиада состоится практически сразу же после ЕВРО, что не даст слегка заскучавшим поклонникам футбольных баталий остыть окончательно. Женские сборные начнут разыгрывать комплект наград между собой начиная с 21-го июля, а мужские с 22-го. Финалы состоятся 6-го и 7-го августа соответственно.

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