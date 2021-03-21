 Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года | Блоги | Champion.com.ua
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Шахтар сенсаційно програв Львову у 19 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 808
Динамо розгромило Рух у 19 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 1597
Підручний фінішував 27-им у масстарті на Кубку світу
Сьогодні 18:52 160
Збірна України впевнено перемогла Ізраїль у матчі відбору на ЧС-2021
Сьогодні 18:08 555
Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:28 2470
Джима посіла 12-е місце у масстарті на Кубку світу
Сьогодні 17:06 351
Інгулець мінімально переміг Олександрію в 19 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 805
Шевченко довикликав у збірну України Довбика
Сьогодні 15:40 574
Зінченко - найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Евертон за версією SofaScore
Сьогодні 08:28 2566
Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE
Сьогодні 00:14 4482
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Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года
Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года Дима Копий
Сьогодні 19:07 57
Маліновський забив гол та віддав асист в Серії А
Маліновський забив гол та віддав асист в Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:51 625
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:25 887 2
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 357
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:40 3375
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:59 1630
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:15 593
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 2593
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 2209
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
Вчора 20:59 2497
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом Valeriy Ruchka
Вчора 18:32 963
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 2522
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років Valeriy Ruchka
Вчора 14:28 1243
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі Valeriy Ruchka
Вчора 09:37 3580
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
Вчора 00:07 13719
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19.03.2021 22:59 1639
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження Андрій Твердохліб
19.03.2021 20:43 1490 1
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал
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19.03.2021 20:21 2754
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Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову Андрій Твердохліб
19.03.2021 12:28 3893
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19.03.2021 11:21 891
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Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года

Сьогодні 19:07 Дима Копий 68 0
Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года

Безусловно, самым главным событием этого года станет чемпионат Европы по футболу, который состоится летом и пройдёт в 11 крупнейших городах Старого Света. Однако, внимание футбольных болельщиков, как обычно, будет приковано и к другим не менее важным клубным турнирам и лигам, и никакая пандемия не помешает фанатам наслаждаться любимой игрой, даже при условии отсутствия личного нахождения на трибунах стадионов. Кроме поклонников самой популярной в мире игры не спят и букмекеры, уже сейчас вовсю разрабатывающие для особо увлечённых и азартных болельщиков различные промокоды и бонусные программы, в том числе и промокод 1xstavka.

 Лига чемпионов

До лета этого года, когда возьмёт старт ЕВРО-2021, намечаются и другие крупные события в мире футбола. Недавно завершилось мировое клубное первенство, где верх над остальными взяла немецкая "Бавария". И именно баварская "красная машина" во главе с невероятным Робертом Левандовский на сегодняшний день является одним из основных претендентов на победу в крупнейшем турнире среди клубов - Лиге Чемпионов, финал которого состоится 29-го мая. Уже сейчас проходят матчи 1/8 финала, и помимо слаженных немцев на итоговую победу претендуют английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Барселона" и "Реал", а также французский "ПСЖ". Тем не менее, как это бывает и в любой другой игре, без сюрпризов может не обойтись даже здесь, и роль "тёмной лошадки" может примерить на себя абсолютно любая команда.

Лига Европы

Финал второго по значимости клубного турнира после Лиги Чемпионов состоится 26-го мая, и здесь три команды претендуют на кубок, а именно английские "Тоттенхэм" и "Арсенал", а также итальянский "Милан" с уже ставшим легендарным лидером - шведом Златаном Ибрагимовичем, который сейчас хоть и не так блистает на поле, как раньше, но всё равно представляет серьёзнейшую угрозу для ворот противников. В настоящее время в рамках 1/16 финала проходят матчи с участием вышеперечисленных команд, и других менее явных претендентов, среди которых и наш футбольный клуб "Краснодар", готовящийся сыграть с загребским "Динамо" уже 26-го февраля.

Квалификация на Чемпионат мира-2022

Немалый интерес болельщиков привлекают к себе и квалификационные матчи на грядущий Чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в 2022-м году. Всего в групповом турнире представлено более 50 национальных сборных, среди которых и Россия, попавшая в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой, и Кипром. Уже в конце марта наши игроки проведут сразу три игры подряд с командами Мальты, Словении, и Словакии. В октябре же нам предстоит финальная игра перед жеребьёвкой на основной турнир с грозными хорватами.

Олимпийский турнир в Токио

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё в прошлом году, но по всем известным причинам перенесена на 2021-й, и даже в настоящее время будущий формат проводимых соревнований остаётся под вопросом. Традиционно к олимпийскому футбольному турниру будет приковано не самое повышенное внимание, в отличие от главных первенств, но и здесь внимание фанатов останется повышенным. К тому, же Олимпиада состоится практически сразу же после ЕВРО, что не даст слегка заскучавшим поклонникам футбольных баталий остыть окончательно. Женские сборные начнут разыгрывать комплект наград между собой начиная с 21-го июля, а мужские с 22-го. Финалы состоятся 6-го и 7-го августа соответственно.

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