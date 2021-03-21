Львівські Карпати у матчі 13-го туру Другої ліги поступилися вінницькій Ниві.

Про те львів'яни забивали дуже ефектно.

Господарі відкрили рахунок вже у дебюті, коли після передачі з правого флангу досвідчений Артур Загорулько, головою пробив повз Сасса.

Проте підопічні Любомира Вовчука доволі швидко відігралися. Олег Береза нагадав про своє вміння виконувати штрафні удари і підкрутив м’яч у "дев’ятку".

За 8 хвилин карпатівці знову забили красень-гол. Назар Сущак дальнім ударом перекинув м’яча через 32-річного воротаря Ярослава Карабіна.

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