 Карпати забили два божевільних голи, але поступилися Ниві. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві

Сьогодні 13:25 Valeriy Ruchka 572 2
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві

Львівські Карпати у матчі 13-го туру Другої ліги поступилися вінницькій Ниві.

Про те львів'яни забивали дуже ефектно.

Господарі відкрили рахунок вже у дебюті, коли після передачі з правого флангу досвідчений Артур Загорулько, головою пробив повз Сасса.

Проте підопічні Любомира Вовчука доволі швидко відігралися. Олег Береза нагадав про своє вміння виконувати штрафні удари і підкрутив м’яч у "дев’ятку".

За 8 хвилин карпатівці знову забили красень-гол. Назар Сущак дальнім ударом перекинув м’яча через 32-річного воротаря Ярослава Карабіна.

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