 Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів | Блоги | Champion.com.ua
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Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів

Сьогодні 10:59 Valeriy Ruchka 958 0
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів

Джерело - Чемпiон.

Другий дивізіон Португалії подарувала справжній шедевр. Головний героєм став кіпер Варзіма Рікардо Нунеш.

Зустріч між Варзімом та Мафрою у 25-му турі португальської Сегунди запам'яталася сенсаційною перемогою "морських вовків" (2:0), а зіркою матчу із забитим м'ячем став воротар.

У дебюті другого тайму кіпер Рікардо Нунеш потужним ударом вибив м'яч зі своїх володінь, той пролетів через усе поле, вдарився об газон перед штрафним і залетів за комірець воротареві Мафри. 

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