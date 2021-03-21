Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів

Джерело - Чемпiон.

Другий дивізіон Португалії подарувала справжній шедевр. Головний героєм став кіпер Варзіма Рікардо Нунеш.

Зустріч між Варзімом та Мафрою у 25-му турі португальської Сегунди запам'яталася сенсаційною перемогою "морських вовків" (2:0), а зіркою матчу із забитим м'ячем став воротар.

У дебюті другого тайму кіпер Рікардо Нунеш потужним ударом вибив м'яч зі своїх володінь, той пролетів через усе поле, вдарився об газон перед штрафним і залетів за комірець воротареві Мафри.

Aproveita porque não vês disto todos os dias! 🤯 Ricardo Nunes marcou de 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021

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