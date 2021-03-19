МИле та трохи куиедне привітання від півзахисника

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко красиво та дотепно привітав свою дружину Маргариту з днем народження.

Одна із вітальних кульок має вигляд кухаря. Нагадаємо, Маргарита захоплюється кулінарією та часто ділиться зі своїми підписниками цікавими стравами.

“Нам часто кажуть, що ми схожі. Іноді дивуюся, як сильно. І начебто здається, що знаю тебе краще за всіх. Навіть сперечатися готовий, що ти скажеш в тій чи іншій ситуації. Але при цьому ти не перестаєш мене дивувати. Світла і тепла атмосфера в будинку - це Ти. Наш прекрасний настрій вранці і смачні сніданки - теж ти. Сміх дітей і моє щастя - знову Ти", - красиво написав Степаненко в Instagram.

Нагадаємо, що у подружжя Степаненків троє дітей, усі хлопчики: Ярослав, Святослав і Мирон.

Наталія Толюпа, Чемпіон

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