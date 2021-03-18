Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з дзюдо та переможець Європейських ігор Георгій Зантарая потрапив у дуже неприємну історію.

А все через свою депутатську діяльність.

Річ у тім, що спортсмен замість того, щоб сконцентруватися на підготовці до Олімпійських ігор, нещодавно пішов політичним шляхом. Зантарая став депутатом Київради за списком Слуги народу. За чутками, він входить до команди скандального і недоумкуватого (оціночне судження автора) депутата Верховної Ради Миколи Тищенка.

Перед виборами спортсмен в одному з інтерв'ю говорив:

"У разі обрання у Київраду я не лізтиму в ті напрями, де некомпетентний. Зосереджуся на допомозі спорту, на відкритті залів. Не лише для дзюдо, а для різних видів спорту. У мене для цього буде більше важелів впливу".

Але все виявилися значно прогнозованіше! Або Георгій став експертом в земельних справах.

Що ж сталося.

Постійна комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (членом якої є Зантарая) затвердила Детальний план території (ДПТ) щодо Мінського масиву столиці. У цьому ДПТ — збільшення жителів на понад 11 тисяч і поява багатоповерхових будинків на 6307 квартир. Забудова не передбачає реального створення достатньої кількості соціальної інфраструктури: нових шкіл, дитячих садочків, медичних закладів, доріг та розвинутого транспортного сполучення.

Спочатку цю тему підняв колишній радник Міністра молоді та спорту Павло Булгак:

"Дуже прикро і соромно, що сьогодні ви проголосували за знищення Мінського масиву в Оболонському районі міста Києва. За погіршення нашого життя і найстрашніше життя наших маленьких дітей, які й так змушені дихати смогом, не мати доступу до дитячих садків і шкіл через величезні черги, перенаселення і затори. Ви віддали свій голос на земельній комісії Київради за будівництво величезного житлового комплексу, який доб'є наш масив: 11000 нових мешканців, без жодної нової школи, дитячого садка, лікарні, нового парку, додаткового автобусного маршруту чи нової дороги. Соромно за вас, як спортсмена і депутата, бо ви вирішили грати за збірну будівельної мафії Києва. Нехай про це знає уся спортивна спільнота країни! Без поваги, ваш тепер уже колишній вболівальник".

Також про цю ситуацію дуже влучно написав і відмий журналіст Іван Вербицький:

"Чомусь досі не знав, що ви компетентні в питаннях архітектури, містобудування та земельних відносин. Відкрив вас для себе з іншого боку. Талановита людина – талановита в усьому. До речі, часу на підготовку до Олімпіади вистачає? Чи кому та Олімпіада вже потрібна, коли так сильно переймаєшся інтересами киян?"

Це рішення ще не остаточне, бо його має підтримати вся Київрада. Але суть не в цьому.

Ти відомий успішний чинний спортсмен із спонсорськими контрактами, власною школою, і амбіціями виграти Олімпіаду. Для чого тобі політика? Мало?

Ця ситуація із Зантараєю, для мене особисто, абсолютно не дивна. Я не його фанат і ніколи ним не був.

Його шанувальники шоковані "негідним вчинком чемпіона", але чому ви мовчали коли цей чемпіон не виступаючи на чемпіонатах України чомусь їде на європейські та світові форуми. Чому ви мовчали, коли дзюдоїсти його вагової категорії змушені були переходити в неолімпійське самбо, або завершувати кар'єру, бо шансів виступати на міжнародній арені не було. І не тому, що вони не могли перемогти Зантараю! Їм не давали шансу! У будь-якій ситуації Зантарая в пріоритеті і спортивний принцип не важливий!

Якщо підсумувати, то з порядністю у Зантараї є проблеми! І уже дуже давно! Тому дивуватися не варто. Просто терпіть! Вони зробили вас разом!

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