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34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч

Сьогодні 16:18 Valeriy Ruchka 5307
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу 1986 року, який відбувався в Мексиці, збірна СРСР зупинилася за крок від серйозного успіху. У групі була розбита Угорщина (6:0), а після нічиєї з Францією (1:1) і перемоги над Канадою (2:0) команда вийшла в 1/8 фіналу.

Суперниками збірної СРСР були бельгійці і драматичний поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь Бельгії. Хет-трик у складі збірної СРСР зробив 25-річний Ігор Бєланов, який за підсумками 1986 футбольного року отримав найпрестижнішу індивідуальну премію в футболі: Золотий м'яч.

Більш дивного вибору журі премії не робив ніколи: ні до 1986 року, ні після. 

Не потрібно бути великим знавцем, щоб дати оцінку ігровим якостям Ігоря Бєланова, який в середині вісімдесятих років минулого століття був досить помітною фігурою в радянському футболі. Перша і головна його якість - неймовірна швидкість. В іншому Бєланов був за футбольними мірками досить  середнім гравцем. Ні технікою не відрізнявся, ні гольовим чуттям, ні тонким ігровим мисленням. Але швидкість виявилася надпотрібною в списку запитів Валерія Лобановського.

Звичайно, не помітити його на чемпіонаті світу було неможливо. Та коли збірна СРСР поїхала додому, в матчах чемпіонату світу продовжували грати такі футболісти, як аргентинець Дієго Марадона і бразилець Сократес, француз Платіні та німець Маттеус, англієць Лінекер та іспанець Бутрагеньо - можна скласти довгий список зірок першої величини, абсолютно не напружуючись.

Втім, цей список досить обмежити одним прізвищем: Марадона. Геніальний аргентинець забив два голи англійцям в чвертьфіналі (один - рукою, яка в історичних хроніках визнана "рукою Бога", другий - після фантастичного проходу), ще два - бельгійцям в півфіналі. У фіналі (Аргентина - Німеччина, 3:2) Марадона не забивав, але всю гру своєї збірної робив саме він.

В кінці грудня 1986 року журі Золотого м'яча в складі 26 спортивних журналістів з різних футбольних асоціацій УЄФА назвало лауреата чергового, 31-го за рахунком, опитування. Тут варто відразу сказати: в той час (до 1995 року) Золотий м'яч вручався тільки європейцям, заокеанські легіонери такого привілею були позбавлені. А от вручили нагороду тільки 18 березня 1987 року перед матчем Кубка чемпіонів проти Бешикташу.

Сказати, що світова футбольна громадськість була шокована, - не сказати нічого. За підсумками голосування перемогу здобув радянський футболіст Ігор Бєланов, який випередив Гарі Лінекера (Англія) і Еміліо Бутрагеньо (Іспанія), Марко ван Бастена і Рууда Гулліта (Голландія), Мішеля Платіні та Жана Тігана (Франція), Лотара Маттеуса і Харальда Шумахера (Німеччина) , а також ще півтора десятка суперзірок європейського футболу.

Але і не скажеш, що зовсім випадково: Кубок кубків плюс хет-трик бельгійцям на чемпіонаті світу. В необ'єктивності також нікого не звинуватиш: голосування закрите, система досить складна (п'ять балів за перше місце, чотири за друге і так далі - до п'ятого).

Немає ніякого документального підтвердження, яка країна як голосувала. Є тільки загальний список:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехословаччина, Данія, ГДР, ФРН, Англія, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Ірландія, Румунія, Шотландія, СРСР, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Югославія.

Взагалі, тема індивідуальних нагород у командних видах спорту, а особливо у футболі, де функції гравців дуже сильно різняться, досить спірна. Тому, завершую все простим фактом: був приз, було голосування, був переможець. Його звуть - Ігор Бєланов! Все інше - порожні балачки.

У грудні 2016 року редакція France Football вирішила відновити справедливість і переглянути результати попередніх конкурсів з урахуванням нових правил (допуск до номінації в 1995 році отримали не тільки європейці).

З'ясувалося, що цілих 12 премій виявилися "неправильними"! В результаті перегляду 7 Золотих м'ячів удостоївся Пеле, 3 нагороди дісталися Дієго Марадоні, ще по одному призу отримати  Гаррінча (Бразилія), Маріо Кемпес (Аргентина) і Ромаріо (Бразилія). При цьому первинні переможці своїх призів не втратили: лауреатами нагороди вважаються тепер обидва футболісти.

"Відібрали" Золотий м'яч і у Ігоря Бєланова, приз Бєланова дістався Марадоні.

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