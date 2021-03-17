Джерело - Чемпiон.

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко зустрівся з 18-річним Володимиром Прирізом зі Львівщини, який є великим вболівальником столичного клубу.

Володимир у дворічному віці захворів на торсіонну дистонію – хронічне прогресуюче захворювання головного мозку, під час якого вражається екстрапірамідна система (сукупність структур, що беруть участь в управлінні рухами, підтримці м'язового тонусу і пози).

Воротар "біло-синіх" прийшов у студію телеканалу Інтер на програму Стосується кожного, присвячену Прирізу.

"Я дуже радий бути присутнім тут і трохи переживаю. Як тільки я почув, що є така можливість зустрітися з тобою, я відразу відгукнувся на цю пропозицію. У мене є подарунок для тебе – моя ігрова футболка. Я тобі хочу побажати, щоб ти одужав і ми з тобою обов'язково разом зіграємо у футбол", – звернувся Бойко до героя передачі.

"Я був шалено радий, що мені випала можливість зустрітися з Володею! Хотів би висловити величезну подяку всім, хто допоміг організувати зустріч і запросив мене на передачу! Вові хочу побажати міцного здоров'я і швидкого одужання! У тебе все вийде! Вір у себе і свої сили – і ти впораєшся з будь-якими труднощами!" – написав Бойко на своїй сторінці в Instagram.

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