 21 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Рома: онлайн-трансляція
Сьогодні 22:42 2228
Вільярреал - Динамо: онлайн трансляція
Сьогодні 22:42 2150
Луческу: У Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися
Сьогодні 22:38 81
Матч Шахтар - Рома у Києві відбудеться без глядачів
Сьогодні 20:09 754
Стаховський переміг швейцарця у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 17:53 374
Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене
Сьогодні 16:55 1377
Зоря викупить Аллах'яра у Фенербахче та продасть його у Шахтар
Сьогодні 11:35 1752
Помер відомий футболіст Карпат
Сьогодні 10:45 3206
Хачеріді готовий повернутися у Динамо
Сьогодні 10:30 2387
Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 1126
Блоги
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:26 2835
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:47 1377
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 992
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 1366
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:19 1460
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
Вчора 23:04 1718 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 548
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 5871 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2217
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3761 1
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
15.03.2021 08:48 7186
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9293
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 884
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2918
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3124
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:52 Кіберспорт EBC Dnipro переграв Ternopil Gaming у чемпіонаті України 11
22:51 Футбол Баварія - Лаціо: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 861
22:42 Футбол Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 2228
22:42 Футбол Вільярреал - Динамо: онлайн трансляція 2150
22:38 Футбол Луческу: У Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися 81
22:25 Хокей. УХЛ Дніпро - Маріуполь 3:2. Огляд матчу 207
22:10 Баскетбол Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА 207
21:55 Футбол Севілья переграла Ельче у перенесеному матчі Ла-Ліги 265
21:39 Бокс Ломаченко назвав фаворита бою Джошуа - Ф'юрі 465
21:26 Блог 22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 2838
21:25 Футбол Трансферна вартість Яремчука зросла на два мільйони євро 453
21:09 Хокей. УХЛ Крижані Вовки здолали Білий Барс у перенесеному матчі УХЛ 366
20:55 Футбол Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера 410
20:40 Хокей. УХЛ Дніпро переміг Маріуполь у перенесеному матчі УХЛ 441
20:25 Футбол Торіно - Сассуоло 3:2. Огляд матчу 470
20:09 Футбол Матч Шахтар - Рома у Києві відбудеться без глядачів 754
19:54 Баскетбол Прометей здолав Запоріжжя у Суперлізі 491
19:39 Футбол Стало відомо коли Лучі залишить посаду керівника арбітрів УАФ 1024
19:24 Бокс Вальдес розпочав переговори з Ломаченком про бій 1203
19:10 Футбол Левандовський склав список найкращих гравців сучасності 1099
18:54 Футбол Рома з Джеко вирушила на матч Ліги Європи з Шахтарем 743
18:39 Футбол Барселона готова обміняти Грізманна на Дибалу 737
18:25 Бокс Промоутерська компанія Усика проведе другий вечір боксу 1001
18:16 Футбол Челсі - Атлетіко: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 1220
18:08 Футбол Торіно здобуло вольову перемогу над Сассуоло у перенесеному матчі Серії А 693

22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:26 Valeriy Ruchka 2838 0
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

17 березня 1999 року київське Динамо зіграло один з найкращих матчів у своїй історії.

У сезоні 1998/1999 Динамо було фантастичним. На стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів був битий мадридський Реал. Зараз таку ситуацію навіть уявити неможливо, а тоді це було суворою реальністю. Динамо взагалі було фаворитом чвертьфіналу, оскільки привезло з Мадрида результативну нічию - 1:1. А в Києві команда тренера Валерія Лобановського просто довела справу до кінця, вигравши абсолютно справедливо. Хоч за статистикою так і не скажеш. По цифрах, перевага Реала була беззаперечною: удари - 4:14, удари в площину воріт - 2:6, кутові - 2:9, володіння м'ячем - 43 на 57 відсотків - все це на користь мадридців. Але Динамо зуміло вичавити максимум зі своїх моментів, а Реал не зміг нічого - так теж буває в футболі, і нерідко.

Перший гол Динамо забило на 63-й хвилині матчу. Андрій Шевченко не забив з 11-метрвої позначки, але першим встиг на добивання м'яча - 1:0. А другий гол - шикарна ілюстрація взаєморозуміння двох геніальних партнерів по лінії атаки. У ньому прекрасний не стільки вирішальний удар Шеви, скільки геніальний пас "черпаком" від Сергія Реброва - 2:0.

Вигравши на Олімпійському з рахунком 2:0 (і з рахунком 3:1 за сумою двох матчів), Динамо вийшло у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрілося з німецькою Баварією. І там трапилася справжня драма. Але це уже інша історія.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()