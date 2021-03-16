 Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського | Блоги | Champion.com.ua
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Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського

Вчора 23:04 Андрій Твердохліб 546 2
Микола Несенюк згадав неприємну та загадкову історію про можливий "договірняк"
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського

Джерело - Чемпіон.

У 2013 році харківський Металіст було виключено з числа учасників групового етапу Ліги чемпіонів через загадкові обставини, які трапилася в грі чемпіонату України з Карпатами. Харків'ян дискваліфікували за "договірну гру" з Карпатами.

Саме цей неприємний епізод згадав журналіст Микола Несенюк, поставивши кілька питань ексвласнику харків'ян Олександру Ярославському, який останнім часом намагається повернутися у великий футбол.

"Запитання до Олександра Ярославського: Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів?

Останніми днями Олександра Ярославського стало в інформаційному просторі щось дуже багато. Колишній власник харківського Металіста зненацька почав розмови про відродження згаданого клубу, який зник з горизонту через досі не виплачені колосальні борги перед футболістами та тренерами з усього світу. 

Не збираюся приєднуватися до натовпу тих, хто обговорює цю "новину ні про що". Мене інше цікавить. Коли вже пан Ярославський так розговорився, розповідаючи про давно минулі справи, то може є сенс запитати його про цікавий епізод, через який Металіст влітку 2013 року був виключений із числа учасників відбору до Ліги чемпіонів?

Тим, хто забув, нагадаю, що УЄФА покарало тоді Металіст за договірний матч із львівськими Карпатами, зіграний навесні 2008 року. Тоді гравцям Карпат заплатили по 10 тисяч доларів кожному за те, що вони "здали" гру, яка закінчилася з рахунком 4:0 на користь Металіста. Це все було доведено і стало причиною дискваліфікації "Металіста" з боку УЄФА. 

Усі ці роки мене цікавило одне питання – хто дав тоді оці 110 тисяч доларів? Що це були за гроші? Може це скинулись гравці Металіста? А може гроші дав із власних заощаджень тодішній тренер команди Мирон Маркевич? Чи це був ще хтось, невідомий широкій публіці?

Гадаю, що відомий своєю кришталево чистою репутацією Олександр Ярославський мав би поцікавитись цим питанням. Дізнатися хто саме підставив його улюблене дітище! Не сам же він давав ці гроші, чи не так? Чи може щедрий на слова та обіцянки бізнесмен так досі і не в курсі? 

Саме про це хотілося би дізнатися від пана Ярославського у той момент, коли він несподівано розговорився. Інакше хтось інший знову підставить славний харківський клуб, який, як всім добре відомо, ніколи не грав жодних "договірняків".

Хочу нагадати історію колишнього власника французької команди "Олімпік" із Марселя на ім’я Бернар Тапі. Цю команду теж упіймали на договірній грі. Але до тюрми пан Тапі сів згодом не за те. Його посадили за те, що гроші на "купівлю" гри з командою Валансьєн були "чорними", тобто неоподаткованими коштами невідомого походження…", - написав Несенюк

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