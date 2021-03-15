14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні минуло 14 років з дня одного із найсумніших матчів в історії футбольної України, у якому Шахтар програв Севільї з голом Андреса Палопа.

15 березня 2007 року Шахтар поступився Севільї (2:3) на Олімпійському стадіоні в Донецьку та вилетів з Кубка УЄФА. На останніх секундах поєдинку гол Андреса Палопа, який прийшов на кутовий, перевів гру в екстра-тайм, а згодом іспанці дотиснули "гірників".

#TalDíaComoHoy en 2007 Andrés Palop marcaba uno de los goles más celebrados de la historia del Sevilla FC...🥳



¿Qué goles marcados por porteros recuerdas? 🤔#UEL | @Palop1 | @SevillaFC pic.twitter.com/mYIPbNZj2A — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 15, 2021

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