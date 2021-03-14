Джерело - Чемпіон.

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко "дав Дзюби" під час інтерв'ю, відповідаючи на питання про свою освіту.

"У школі я був повним трієчником. Після школи я закінчив, ось зараз, тільки що я закінчив деканат. На нафтовика. У мене дві вищі освіти - економічна та нафтова. Я - декан", - заявив спортсмен.

За кар'єру Ємельяненко провів у змішаних єдиноборствах 37 боїв. На його рахунку 28 перемог, 8 поразок і 1 нічия.

Нагадаэмо, колишнього пресаташе Шахтаря та любителя "руського миру" не поступили в ДНР.

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