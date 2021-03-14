Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Елана Світоліна під час свого перебування в Україні взяла участь у відвертій фотосесії.

Українська стилістка Лана Фурсова опублікувала в своєму Instagram світлини з фотосету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фурсова Лана (@fursova_lana_ff)

Нагадаємо, Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Крім фотосесії, Еліна під час перебування в Україні, взяла участь в телевізійному шоу та зустрілася зі своєю юною колегою Мартою Костюк.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua