Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Елана Світоліна під час свого перебування в Україні взяла участь у відвертій фотосесії.
Українська стилістка Лана Фурсова опублікувала в своєму Instagram світлини з фотосету.
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Нагадаємо, Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Крім фотосесії, Еліна під час перебування в Україні, взяла участь в телевізійному шоу та зустрілася зі своєю юною колегою Мартою Костюк.
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