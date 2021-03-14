Джерело - Чемпіон.

Цими днями в мультіспейсі Klitschko Expo в Києві проходить унікальна фотовиставка легендарного українського фехтувальника, олімпійського чемпіона Барселони (1992) Георгія Погосова - Легенди клинка.

Уродженець Києва Погосов понад 20 років працював у Стемфордському універсітеті (США). Саме в Стемфорді в 2015 році Погосов вперше показав свою унікальну колекцію, яка отримала схвальні відгуки від президента МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера ІІ та керівників світового фехтування.

"Я презентував свою колекцію в Стенфордському університеті в 2015 році, - розповідає Георгій Погосов. – За 6 років вона оновилася, додалося ще декілька справжніх раритетів. Це захоплюючий історичний екскурс в світ фехтування і його історію. Це фотографії, переважно з автографами, квитки на олімпійські турніри з фехтування, чемпіонати світу, програми представницьких турнірів, поштові конверти, картки, марки, плакати і багато іншого. Є експонати з 1800 по 1910 роки. Це період зародження спортивного фехтування. Далі йдуть перші Олімпіади. Завдяки підтримці керівника офіційного спонсору Федерації фехтування України ТОВ “ІЛТА” Сергія Міщенка все це зможуть побачити українці на власні очі. Користуючись можливістю, запрошую всіх любителів спорту на цю унікальну виставку".

Колекція нараховує понад 2000 експонатів. У ній представлені практично всі легенди світового фехтування.

Моя гордість - унікальні раритетні експонати, які зараз існують в єдиному екземплярі, - продовжує олімпійський чемпіон. - Наприклад, повний лист квитків і спеціальні бонди на Олімпіаді в Парижі-1900. Фотографія учасників Олімпіади в Сент-Луїсі-1904 зі званого прийому. Унікальна поштова картка Олімпіади в Амстердамі-1928, підписана чемпіонами - шаблістами команди Угорщини. Вхідний квиток на відкриття Олімпіади в Берліні-1936.

Також в колекції представлені автографи кращих українських фехтувальників минулого і сьогодення. Експерти і колекціонери одностайно визнають, що подібних за масштабністю і змістом колекцій, присвячених фехтуванню, в світі більше не існує. І колекція українця Георгія Погосова є вагомим внеском в історію олімпійського світового фехтування.

Спеціально запрошеним гостем під час відкриття виставки став легендарний український велосипедист Ярослав Попович, який прилетів з Італії.

Особиста справа

Георгій Погосов. Народився 14 липня 1960 року. У три роки втратив батьків, які загинули в автокатастрофі, виховувався бабусею в Києві. Як зізнавався пізніше, на секцію фехтування записався з таємним наміром вкрасти у тренера шаблю для її подальшого використання в дворових баталіях. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 (командні змагання, шабля). Срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі-1988. Шестиразовий чемпіон світу (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Виступав за збірні СРСР, СНД та України. У 1995 році виїхав працювати за контрактом в США. З 1999 року до 2020 року працював в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди з фехтування.

Час проведення виставки:

12 березня (п’ятниця): з 16:00 до 18:00

13 березня (субота): з 10:00 до 18:00

15 березня (понеділок): з 10:00 до 18:00

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