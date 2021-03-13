Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку

Джерело - Чемпiон.

Українка Ольга Харлан сенсаційно поступилася Сільвії Матушак з Польщі у 1/32 фіналу Кубку світу в Угорщині.

Відзначимо, що в українки був перший номер посіву, тоді як у Матушак останній - 64-й.

Харлан на своїй сторінці в Instagram прокоментувала поразку.

"Сказати, що складно повертатися в цей ритм - це нічого не сказати. Це випробування, яке мала подолати, але не змогла ... Розбиратися буду пізніше ... завтра у нас дуже важливий день".

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