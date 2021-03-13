Арбітр помочився собі в штани прямо на полі

Джерело - Чемпiон.

Головний арбітр матчу 1/64 фіналу Кубка Бразилії між Боавіштою та Гоясом (3:1) Деніс да Сілву Рібейро Серафим потрапив у курйозну ситуацію, помочившись у свої шорти перед стартовим свистком.

Як повідомляє видання The Sun, він зумів зробити це настільки обережно, що коментатор залишив цей момент без уваги, незважаючи на те, що якраз відрекомендовував суддівську бригаду. Але телеглядачі виявилися більш уважними та помітили потік рідини, який ллється на газон.

Після публікації відео відразу ж стало вірусним в інтернеті. На ролику, який з'явився в Twitter, видно, як Рібейро Серафим приспускає шорти, а потім починає мочитися на поле в районі того місця, де лежить ігровий м'яч.

O árbitro da partida do @goiasoficial contra o Boavista, Denis da Silva de Alagoas, antes de começar o jogo urinou, detalhe: nas calças. Duro será passar o primeiro tempo todo com calção molhado. pic.twitter.com/zi22AaCm7A — edson junior da onda (@edsondaonda) March 12, 2021

У коментарях пояснили, що арбітр не встиг сходити в туалет у роздягальні і не хотів затримувати початок зустрічі, тому наважився на такий нестандартний вчинок.

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