Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський баскетболіст Шакіл О'Ніл постраждав під час свого виступу в рестлінг-промоушені All Elite Wrestling.

Чотириразовий чемпіон НБА дебютував у парі з Джейд Кергілл проти пари Коді Родес - Ред Велвет. В одному із епізодів Родес відштовхнувся від канатів, налетів на Шака, і обидва атлети вилетіли за межі рингу. Упавши на столи , рестлери поламали їх на шматки. Після поєдинку О'Ніла забрала швидка. Цікаво, що перемогу присудили парі О'Ніл - Кергілл.

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