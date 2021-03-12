Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні

Джерело - Чемпіон.

Легендарний японський футболіст Кадзуйосі Міура, якому в лютому виповнилося 54! роки продовжує активні виступи на найвищому рівні. Футболіст Йркогами вийшов на заміну на 90-й в матчі J1-ліги проти Урави. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь Урави.

Нагадаємо, місяць тому Міура продовжив контракт до кінця поточного сезону, який стане для ветерана 56-м у кар'єрі. Слід додати, Міура - єдиний футболіст в історії, який зіграв у 5-ти різних десятиріччях.

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