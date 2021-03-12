Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилисю

Джерело - Чемпіон.

Єдина українська бійчиня UFC Марина Мороз запропонувала фанатам придбати її еротичні фото на одному із ресурсів.

Дівчина опублікувала фото в своєму Instagram, на якому найеротичніше місце сердечком. Ті хто бажають побачити фото без цензури мають сплатити 9,99$.

Багатьох підписників такий крок спортсменки, м'яко кажучи, обурив...

Негативні коментарі дописувачів обурили Мороз і зробили свою справу - публікацію забанили. Спортсменка опублікувала сторіз, у якому назвала хейтерів - під*расами.

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