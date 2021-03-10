 Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на стрілку журналіста | Блоги | Champion.com.ua
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Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста

Сьогодні 21:31 Valeriy Ruchka 441 1
Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста

Президент чернігівської Десни Володимир Левін відреагував на пост журналіста та футбольного коментатора Роберто Моралеса про президента донецького Олімпіка Владислава Гельзіна.

Президент Десни став на захист телеканалів Медвечука

У своїй публікації Моралес, зокрема, розповів як на початку 2000-х років охоронці Гельзіна били молодих гравців запорізького Металурга.

За свого колегу заступився Левін, який у пості на своїй сторінці у Facebook заявив, що Моралес безпідставно образив президента Олімпіка та перейшов на особистості, а за такі слова "у цивілізованому світі відповідають".

За словами президента Десни, Гельзін багато коштів вклав у дитячо-юнацький футбол та інфрастуркту Олімпіка, а після "конфлікту на Донбасі" зумів зберегти клуб.

"А вас, „роберто“ я чекаю на зустрічі в Києві і хочу особисто запитати, дивлячись вам в очі, на якій підставі ви образили мого друга? Патріота, мецената, людину, яка вкладає гроші в спорт, розвиває повністю легальні напрямки бізнесу, сплачуючи всі податки в бюджет нашої країни і створюючи робочі місця для жителів України", — написав Левін.

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