Джерело - Чемпiон.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував вимогу посла Ізраїлю в Україні скасувати рішення присвоїти тернопільському стадіону ім'я Романа Шухевича.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

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