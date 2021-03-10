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Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляція
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Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
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У МЗС відповіли на закиди посла Ізраїлю перейменувати стадіон імені Шухевича

Сьогодні 13:48 Valeriy Ruchka 671 0
У МЗС відповіли на закиди посла Ізраїлю перейменувати стадіон імені Шухевича

Джерело - Чемпiон.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував вимогу посла Ізраїлю в Україні скасувати рішення присвоїти тернопільському стадіону ім'я Романа Шухевича.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

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