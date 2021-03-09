Джерело - Чемпіон.

Віталій Кличко взяв участь у відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку в італійському місті Флоренція. 9 березнгя виповнилося 207 років від дня народження геніального українця.

"Друзі! Сьогодні, в День народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія. У Флоренції (місті-побратимі Києва) ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку.

Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі, за те, що ми нарешті, втілили цей проект, над яким разом працювали кілька років.

І тепер туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури.

Монумент встановлений в центрі міста, в знаковому місці - неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Автор пам‘ятника - відомий український скульптор Олег Пінчук. Скульптура Кобзаря, що виготовлена за кошти українських меценатів, є подарунком Флоренції від міста Києва.

Нагадаю, в 2015 році, спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії, в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

Дякую за співпрацю нашим друзям! Тепер наші герої, які боролися за свободу наших країн, увіковічення і в Києві, і у Флоренції" - написав Кличко.

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