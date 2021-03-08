Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії

Український форвард Гента Роман Яремчук відкрив рахунок у поєдинку 29-го туру чемпіонату Бельгії проти Остенде.

Яремчук відгукнувся на розрізний пас від свого земляка Романа Безуса та майстерно переграв голкіпера суперника. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR допоміг арбітру відновити справедливість і зарахувати гол.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук встиг відзначитись вже 15-ма голами.

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