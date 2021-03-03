Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки

Алана Мамаєва, дружина футболіста Ростова Павла Мамаєва, заявила, що її чоловік завів коханку під час зборів клубу в Іспанії.

У себе в Instagram росіянка опублікувала скрін листування з місцевою моделлю Ірен Гарсією Корено, а також фотографію її документа.

"І що я буду робити?" – питає невідомий хлопець. У відповідь Корено пише "Ти єдина людина, хто знає російську. І ти написав дружині. У мене все".

Після цього Корено заявила, що її юристи вже займаються питанням, пов'язаним із погрозами з боку Алани.

"У зв'язку з останніми коментарями, фотографіями та приватними погрозами, розміщеними в соціальних мережах і в особистих повідомленнях Алани Мамаєвої, я хотіла б повідомити вам, що це питання вивчається моїми адвокатами з метою вжиття відповідних юридичних заходів", – написала Ірен в Instagram.

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