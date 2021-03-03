День народження хокею: 145 років тому зіграли перший матч

3 березня 1875 року відбувся перший в історії офіційний матч з хокею з шайбою

В цей день в Монреалі на катку Вікторія було проведено перший хокейний матч, інформація про який була розміщена в Монреальської газеті Montreal Gazette.

Згідно з відомостями в командах було по 9 осіб. Грали вони дерев'яною шайбою, з хокейними воротами і захисною екіпіровкою, яку запозичили з бейсболу.

У 1879 році канадець У.Ф. Робертсон винайшов гумову шайбу і сформулював перші правила.

Варто зазначити, що тільки у 2002 році цей матч був офіційно визнаний IIHF (Міжнародна федерація хокею), а канадське місто Монреаль стало носити статус батьківщини сучасного хокею.

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