 Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ | Блоги | Champion.com.ua
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Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ Valeriy Ruchka
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7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі
7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі Valeriy Ruchka
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Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас
Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас Valeriy Ruchka
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Це УПЛ! Мілевського нокаутували в матчі чемпіонату України
Це УПЛ! Мілевського нокаутували в матчі чемпіонату України Valeriy Ruchka
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Про суперматч Шахтар - Зоря та корупція в українському суддівстві - ТаТоТаке
Про суперматч Шахтар - Зоря та корупція в українському суддівстві - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:21 652
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
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Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
Вчора 10:09 3805 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
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Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком Valeriy Ruchka
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Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
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Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ

Сьогодні 20:57 Valeriy Ruchka 886 0
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ

Російський ексфутболіст донецького Металурга Георгій Зотов, який виступав у 2013/2014 роках в УПЛ, зізнався, що з початком війни на сході України він відчув на собі зміни відносин українців.

Гравець згадав кілька випадків, коли це особливо гостро відчувалося.

"Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати"

Початок конфлікту застало гравця в Донецьку.

"З'явилися люди в камуфляжі, типу ОМОНу. Ходили, патрулювали вулиці. Поступово ситуація ставала все гірше і гірше. В центрі міста почалися мітинги, на виїздах з міста встановили блокпости. Закрили аеропорт – через це до мене не змогла дружина прилетіти. Останні два місяці я залишався один на квартирі, яку орендував. Коли "Металург" вирушав на останні ігри сезону, в Дніпро і Київ, база ще належала клубу. Пізніше її зайняли представники ДНР, – сказав 31-річний захисник.

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