Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ

Російський ексфутболіст донецького Металурга Георгій Зотов, який виступав у 2013/2014 роках в УПЛ, зізнався, що з початком війни на сході України він відчув на собі зміни відносин українців.

Гравець згадав кілька випадків, коли це особливо гостро відчувалося.

"Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати"

Початок конфлікту застало гравця в Донецьку.

"З'явилися люди в камуфляжі, типу ОМОНу. Ходили, патрулювали вулиці. Поступово ситуація ставала все гірше і гірше. В центрі міста почалися мітинги, на виїздах з міста встановили блокпости. Закрили аеропорт – через це до мене не змогла дружина прилетіти. Останні два місяці я залишався один на квартирі, яку орендував. Коли "Металург" вирушав на останні ігри сезону, в Дніпро і Київ, база ще належала клубу. Пізніше її зайняли представники ДНР, – сказав 31-річний захисник.

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