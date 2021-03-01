 7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі | Блоги | Champion.com.ua
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7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі

Сьогодні 20:14 Valeriy Ruchka 198 0
7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі

Цього дня, 1 березня 2014 року українець Василь Ломаченко (1-1, 1 КО) не зумів увійти до історії як "найшвидший" чемпіон світу, зазнавши поразки за очками від досвідченого мексиканця Орландо Салідо (41-12-2, 28 КО).

Бій пройшов за очікуваним сценарієм: Салідо на постійній основі йшов вперед і чинив тиск, запускаючи по рухомій цілі акцентовані постріли, тоді як Ломаченко, постійно переміщаючись по периметру рингу, працював другим номером і пробивав назустріч.

Орландо активно користувався брудними прийомчиками: наступав на стопу Ломаченку, бив по нозі, нижче пояса - абикуди.

На й бив бив Ломаченко мало і лише в 12-му раунді потряс, але не зумів добити мексиканця.

У результаті думки суддів розділилися, але виявилися на користь Орландо: 115:113 Ломаченко і 116:112, 115:113 - Салідо.

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