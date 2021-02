У канадській провінції Альберта провели незвичний, але вже традиційний, хокейний матч. 40 хокеїстів грали 252 години - розпочали 4 лютого, а закінчили 15-го.

Хокейний марафон став уже восьмим, а його головною метою є збір коштів на дослідження методів боротьби з раком. У цьому році хокеїсти зібрали рікордну суму - майже 2 мільйони доларів. Температура при цьому опускалася до -40 градусів. Слід відзначити, що ідея матчу належить лікарю Едмонтон Ойлерс Еду Саіку.

Не витримували навіть шайби...

It's so cold that the pucks keep shattering at #WorldsLongestGame. Pic by goalie Andrew Buchanan. If you can, please donate at https://t.co/Et56u7w1DQ and help them reach (and break) their previous fundraising records. pic.twitter.com/TuMmFDT5OX