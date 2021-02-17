 Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців | Блоги | Champion.com.ua
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Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців

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Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців

Сьогодні, 17-го лютого, колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBA Super й WBO в легкій вазі Василь Ломаченко святкує свій день народження. 

Заслуженому майстру спорту України виповнилося 33 роки. За свою кар'єру боксер став дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор (2008, 2012), дворазовим чемпіоном світу (2009, 2011), чемпіоном Європи (2008), чемпіоном світу серед юніорів (2006), чемпіоном Європи серед кадетів (2004) і багаторазовим чемпіоном України.

Та в Ломаченко часто потрапляє у скандали, чим дуже гнівить українських уболівальників.

Василь Ломаченко, безсумнівну, талановитий боксер, але позиція стосовно ситуації в Україні відверто дивує!

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