Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто

Під час першої гонки нового сезону NASCAR Дайтона 500 сталася аварія за участю 16 машин. Машини почали масово врізатися одна в одну на останньому колі.

Усі пілоти уникли серйозних травм, а першим вдалося фінішувати Майклу Макдауеллу з Front Row Motorsports.

