У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Зоря переграла чернігівську Десну (2:1). Поєдинок надовго запам'ятається півзахиснику луганців Дмитру Іванісені.

Наприкінці зустрічі в одному з епізодів з 27-річним футболістом стався неприємний інцидент – Дмитро у верховій боротьбі з Максимом Дегтярьовим втратив зуб. І все б нічого, але 14 лютого (у День всіх закоханих) Іванісеня веде свою кохану під вінець.

На втрату зуба звернула увагу дівчина футболіста Юля, яка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram написала: "Як бути, якщо ми завтра йдемо в РАЦС, а Дімі у грі вибили зуб? Зубна фея вирішила прийти під час матчу. Тільки у нас таке могло трапитися. Напевно, подумаю, що відповісти під час розписки".

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