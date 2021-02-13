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Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу

Сьогодні 14:37 Valeriy Ruchka 453 0
Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу

Цікава ситуація сталася з англійським футбольним клубом Честер, який збирався влаштувати відкриту онлайн-конференцію головного тренера Ентоні Джонсона з уболівальниками.

Приєднатися до бесіди міг кожен охочий. Під час зустрічі мали обговорювати зміни в керівництві клубу, становище команди в Північній Національній лізі та, як справлятися з важкими погодними умовами.

До розмови під'єдналися понад 100 осіб, однак завершилася вона дуже швидко. В одному з вікон Zoom з’явилася оголена дівчина з ніком Лін Девіс та почала демонструвати свої груди перед камерою.

Доки більшість уболівальників ошелешені дивилися в екран, тренер Джонсон ледь стримував сміх. Дівчину спробували забанити, але ці спроби виявилися безуспішними. Тому конференцію довелося скасувати.

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