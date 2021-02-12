В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро

Джерело - УЄФА.
Лідерами збірної України під час Євро-2020 стануть Руслан Маліновський і Андрій Ярмоленко.
Про це йдеться в матеріалі УЄФА, який присячено збірній України.
Журналісти, зокрема, зазначають, що Ярмоленко залишається ключовим гравцем синьо-жовтих в атаці та є найкращим бомбардиром збірної (92 гри, 38 голів) серед чинних гравців.
Що стосується Маліновського, відзначається сисока культура пасу півзахисника Аталанти, уміння тримати м'яч, створювати простір для партнерів і божевільний удар лівою.
Чемпіонат Європи через пандемію COVID-19 було перенесено на 2021 рік. Старт турніру заплановано на 11 червня, фінальна гра - 11 липня.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко отримав травму в кубковому матчі з Манчестер Юнайтед. Є інформація, що вінгер вибув до кінця сезону, проте Вест Гем не робив жодної офіційної заяви з цього приводу.
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