 УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club | Блоги | Champion.com.ua
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УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club

Сьогодні 19:58 Андрій Твердохліб 133 0
Зустріч була присвячена роботі спорту в умовах пандемії COVID-19
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club

Джерело - Чемпіон.

10 лютого в PMHUB Українська хокейна ліга провела третю зустріч в рамках проекту Sport & Business Club для компаній-партнерів УХЛ.

У рамках зустрічі вже традиційно відбулася дискусійна панель про те, як командам, лігам і спортивним організаціям працювати і зберігати аудиторію в умовах пандемії COVID-19. В ході панелі спікери представили власні працюючі кейси і на прикладах розібрали, як успішно реалізовувати проєкти.

Спікерами третьої зустрічі Sport & Business Club стали:

1. Віталій Лавров - Заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

2. Іриша Блохіна - Віце-президент Федерації гімнастики України, музикант, телеведуча, хореограф;

3. Олексій Брага - Виконавчий директор Української хокейної ліги;

4. Юрій Зозуля - Засновник X-Park і Mixsport, президент УФВ, радник київського міського голови з питань IT-технологій і масових свят;

5. Костянтин Ковба - SMM Lead Parimatch.

У ході заходу спікери розібрали не тільки роботу спорту в умовах COVID-19, а й розказали про те, як зберігати лояльність аудиторії, організовувати спортивні івенти, а також про те як спорт йде в діджитал і наскільки важливий піар для спорту в 2021 році.

Один зі спікерів заходу заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров зазначив:

-Із офлайну спортивна галузь в більшості своїй перейшла в онлайн на час пандемії, тому що у всього спорту став вибір між зміною сфери діяльності і зміною формату роботи. Тому і держава звернула на це пильну увагу, почавши підтримку українських спортивних стартапів. Наприклад, в минулому році ми встигли провести Хакатон спільно з Українським фондом стартапів, в якому ми отримали близько 200 заявок і виділили 30 кращих ідей. У будь-якому випадку, ми відкриті для нових ідей і готові підтримувати стартапи, які можуть допомогти нашому спорту.

Завдяки Sport & Business Club ми отримуємо можливість пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень розвитку спорту і, що найголовніше, об'єднувати меценатів, менеджерів і функціонерів. Гості наших зустрічей завжди приходять з цікавими кейсами, розповідають про свої успіхи, цікавих колабораціях, діляться досвідом. В цьому плані формат Sport & Business Club просто безцінний.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага підсумував третю зустріч Sport & Business Club, а також акцентував на важливості подібного обміну досвідом:

- Уже втретє ми є частиною проекту Sport & Business Club і з кожним разом ми все більше переконуємося в необхідності подібного обміну досвідом. Так, спорт зараз переживає не найлегші часи, але ми адаптуємося і звикаємо до нової реальності, примножуючи свої успіхи.

Саме для цього і був створений Sport & Business Club - обмін кейсами, пошук нових ідей і можливостей, а також час, проведений в приємній атмосфері.

Після закінчення дискусійній панелі відбувся перегляд матчу регулярного чемпіонату УХЛ між Кременчуком та Білим Барсом, а також Донбасом і Маріуполем.

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