Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого воротареві збірної України та мадридського Реала Андрію Луніну виповнилося 22 роки.

Мадридський клуб привітав Луніна з днем народження в Twitter, підготувавши нарізку сейвів українського воротаря.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua