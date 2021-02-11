Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 лютого воротареві збірної України та мадридського Реала Андрію Луніну виповнилося 22 роки.
Мадридський клуб привітав Луніна з днем народження в Twitter, підготувавши нарізку сейвів українського воротаря.
🎁 ¡Feliz cumpleaños a @AndreyLunin13, quien hoy cumple 2️⃣2️⃣!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2021
🎂 #HalaMadrid pic.twitter.com/WvrHGAMCy7
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua