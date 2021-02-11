Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+

Німецька спортсменка порівняла ідеальний стрибок з сексом і сказала, що участь в зйомках не була для неї складною.

Джерело - Чемпіон.

Німецька стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт напередодні домашнього чемпіонату світу в Оберстдорфі знялася оголеною в еротичній фотосесії для журналу Playboy.

"Життя схоже на книгу з віршами, і ми повинні наповнити її чудовими творами. Playboy - відмінна можливість створювати незабутні розповіді, які будуть тривати вічно. Еротична зйомка і стрибки з трампліну - ці речі, про спорт і мистецтво. Мені подобається і те, і те ", - сказала Зайфарт.

Дівчина також розповіла, що було для неї складніше: роздягнутися на зйомках або вперше стрибнути з трампліну. "Ні те, ні інше не є складним. Але і те, і те має йти від серця, щоб результат вийшов класним".

Останнє питання для Юліані - що краще: ідеальний стрибок або секс. "Думаю, рівень адреналіну однаковий", - відповіла дворазова чемпіонка світу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua