На гірськолижному курорті Предял (Румунія) на трасу пробрався бурий ведмідь і погнався за людиною, яка спускалася схилом.

Відео зняли свідки епізоду. Глядачі намагалися попередити лижника про небезпеку і кричали: "Швидше, швидше! Ведмідь женеться за тобою! Не оглядайся!" Щоб відволікти тварину, спортсмен кинув на сніг свій рюкзак і ведмідь зупинився, щоб обнюхати сумку.

Newsweek повідомляє, що до місця події на всюдиході оперативно прибули поліціянти, але порушник спокою сховався в лісі, швидше за все, злякавшись шуму.

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