 Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Жіноча збірна України вперше з 2011 року не вийшла на Євробаскет
Вчора 22:24 1559
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 17:43 2763
Костюк - Кудермєтова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE
Сьогодні 13:53 472
Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка
Сьогодні 12:24 1225
Селезньов може перейти до Руху
Сьогодні 11:25 1515
Динамо підпише півзахисника з Норвегії
Сьогодні 07:39 1724
Тампа-Бей Бакканірз - Канзас Чіфс: онлайн-трансляція Super Bowl. LIVE
Сьогодні 04:28 907
Збірна України обіграла Фінляндію у відборі на жіночий Євробаскет-2021
Вчора 18:42 1897
Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Вчора 18:41 1423
Дніпро не вийшов на матч УХЛ проти Донбасу
Вчора 14:39 1176
Блоги
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Вчора 08:13 3715
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
05.02.2021 12:56 7445
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
05.02.2021 10:57 4237
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
05.02.2021 10:37 494
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
05.02.2021 08:45 2030
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:54 Футбол Мілан розгромив Кротоне, Удінезе перемогло Верону в 21 турі Серії А 67
17:48 Блог Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі 129
17:43 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 2763
17:35 Футбол Зінченко в основі Манчестер Сіті на матч з Ліверпулем 357
17:26 Хокей Кременчук - Крижані Вовки 4:2. Огляд матчу 223
17:13 Блог Нокаут року! Боєць знищив суперника коліном в щелепу 138
17:12 Футбол Олександрія хоче отримати за Ковальця 800 тисяч євро 231
16:55 Футбол Реал Сосьєдад розгромив Кадіс у 22 турі Ла-Ліги 290
16:41 Футбол Минай - Верес 4:0. Огляд матчу 452
16:27 Футбол Матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Ліверпуль відбудеться в Будапешті 404
16:12 Футбол Шабанов близький до переходу в Легію 585
15:54 Футбол Тоттенгем переграв Вест Бромвіч у 23 турі АПЛ 444
15:52 Футбол Брест на характері переміг Бордо у 24 турі Ліги 1 385
15:51 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 374
15:43 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переміг Одесу у Суперлізі 437
15:33 Футбол Беневенто та Сампдорія не виявили сильнішого у 21 турі Серії А 383
15:32 Блог Найголовніше "так". Бондар зробив пропозицію своїй дівчині 355
15:21 Хокей. УХЛ Кременчук переграв Крижаних Вовків у 32 турі УХЛ 467
15:11 Баскетбол Одеса підписала американського форварда 535
14:54 Футбол Десна програла Кайсару у контрольному матчі 662
14:53 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 298
14:41 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн змішану естафету 871
14:25 Футбол Фрайбург - Боруссія 2:1. Огляд матчу 594
14:09 Баскетбол Будівельник підписав чергового легіонера 639
13:55 Бокс Колишній тренер Вайлдера: Кар'єра Деонтея закінчилася 1052

Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі

Сьогодні 17:48 Valeriy Ruchka 129 0
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі

На гірськолижному курорті Предял (Румунія) на трасу пробрався бурий ведмідь і погнався за людиною, яка спускалася схилом.

Відео зняли свідки епізоду. Глядачі намагалися попередити лижника про небезпеку і кричали: "Швидше, швидше! Ведмідь женеться за тобою! Не оглядайся!" Щоб відволікти тварину, спортсмен кинув на сніг свій рюкзак і ведмідь зупинився, щоб обнюхати сумку.

Newsweek повідомляє, що до місця події на всюдиході оперативно прибули поліціянти, але порушник спокою сховався в лісі, швидше за все, злякавшись шуму.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()